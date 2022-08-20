Медведев — Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 20 августа, определится первый финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). За путёвку в решающую стадию соревнований сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1) и седьмой номер рейтинга грек Стефанос Циципас (4). Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск (15:00 местного).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Счёт личных встреч теннисистов — 7-2 в пользу Медведева. При этом за последние годы, с момента начала пандемии они играли друг с другом только три раза и только на турнирах «Большого шлема». Даниил победил в обоих полуфиналах Australian Open, в 2021 и 2022 годах, отдав за эти два матча всего один сет (в нынешнем сезоне), в то время как Стефанос одержал уверенную победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021. На харде же Циципас выигрывал у Медведева лишь раз в карьере, на групповом раунде Итогового чемпионата ATP в Лондоне в 2019-м. До того россиянин одержал пять побед подряд.

В другом полуфинале сойдутся британец Кэмерон Норри (9) и хорват Борна Чорич.