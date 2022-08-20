Финалистка турнира «Большого шлема» Шетт: никогда не сбрасывайте Надаля со счетов

Обладательница 13 титулов WTA и бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт прокомментировала ранний вылет Рафаэля Надаля с турнира в Цинциннати и поделилась мнением о выступлении испанца на US Open.
«Не забывайте, что это был его первый матч после той травмы. Матч всегда отличается от тренировки. Надаль беспокоился о том, что снова может повредить что-то. Когда он играл против Чорича, он казался неуверенным, ведь опасался новых травм.
Если нет повреждений мышц живота, то у него есть ещё полторы недели, чтобы поправить здоровье. Если Рафаэль не будет чувствовать боли при выполнении подачи, то может снова быть опасным на Открытом чемпионате США. Я говорю о том, что он так зажигает на каждом турнире «Большого шлема». Мы видели, как в этом году он показал лучший теннис в своей жизни. Никогда, никогда не сбрасывайте Надаля со счетов», — сказала Шетт в эфире Eurosport.
Рафаэль Надаль за свою карьеру выиграл 22 титула турниров «Большого шлема». В 2022 году испанский теннисист стал победителем Australian Open и «Ролан Гаррос».
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