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«Она очень агрессивный игрок». Гарсия — о Соболенко

«Она очень агрессивный игрок». Гарсия — о Соболенко
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35-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о полуфинальной встрече с представительницей Беларуси Ариной Соболенко на турнире в Цинциннати.

«Мы играли раньше, но уже довольно давно. Она очень агрессивный игрок. Арина уже давно в топ-10, всегда показывает хорошие результаты на больших турнирах. Она всегда в числе фаворитов. Неважно, сколько двойных Соболенко сделает в гейме, она всё равно борется и находит способы побеждать. Для меня это большой вызов», — приводит слова Гарсии WTA.

Каролин Гарсия и Арина Соболенко встречались друг с другом три раза. На счету белорусской теннисистки две победы, француженка выигрывала лишь однажды. Матч между Гарсией и Соболенко состоится 20 августа (20:00 мск).

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