«Она очень агрессивный игрок». Гарсия — о Соболенко
Поделиться
35-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о полуфинальной встрече с представительницей Беларуси Ариной Соболенко на турнире в Цинциннати.
«Мы играли раньше, но уже довольно давно. Она очень агрессивный игрок. Арина уже давно в топ-10, всегда показывает хорошие результаты на больших турнирах. Она всегда в числе фаворитов. Неважно, сколько двойных Соболенко сделает в гейме, она всё равно борется и находит способы побеждать. Для меня это большой вызов», — приводит слова Гарсии WTA.
Каролин Гарсия и Арина Соболенко встречались друг с другом три раза. На счету белорусской теннисистки две победы, француженка выигрывала лишь однажды. Матч между Гарсией и Соболенко состоится 20 августа (20:00 мск).
Комментарии
- 20 августа 2022
-
18:30
-
17:49
-
17:25
-
16:49
-
16:40
-
16:18
-
15:09
-
15:08
-
14:57
-
14:36
-
14:21
-
13:57
-
13:36
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:19
-
12:13
-
11:45
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:14
-
09:28
-
09:15
-
08:19
-
06:49
-
06:32
-
06:04
-
05:52
-
05:18
-
03:56
Партнерский контент