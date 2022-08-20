«Больно проигрывать матчи наподобие вчерашнего». Алькарас — о четвертьфинале Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия высказался о четвертьфинальном поединке с Кэмероном Норри на турнире в Цинциннати. Британский игрок одержал победу со счётом 7:6(7:4), 6:7(4:7), 6:4.



«Больно проигрывать матчи наподобие вчерашнего, но в этом нужно искать плюсы перед US Open! Поздравляю Кэмерона Норри и желаю ему удачи сегодня», — написал 19-летний игрок в социальных сетях.



Кэмерон Норри вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, где ему предстоит сыграть с хорватом Борной Чоричем, который обыграл Феликса Оже-Альяссима. Другую пару 1/2 финала составят россиянин Даниил Медведев и греческий теннисист Стефанос Циципас.



US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом турнира в мужской сетке является Даниил Медведев.

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