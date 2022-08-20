«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик». Медведев — о Ферстаппене

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выступление голландского автогонщика Макса Ферстаппена в Формуле-1.

«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик. В этом году он впечатляет меня даже больше, чем в прошлом – стабильность на очень высоком уровне. На Гран-при Венгрии он стартовал 10-м. Некоторые хотели, чтобы победил Леклер и борьба в чемпионате обострилась, а в итоге Ферстаппен выиграл. Просто потрясающе», – цитирует Медведева Ziggo Sport.

19 августа чемпион турнира «Большого шлема» Даниил Медведев переиграл американца Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Российскому теннисисту предстоит провести полуфинал с греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 20 августа (22:00 мск).