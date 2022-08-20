Матч Соболенко и Гарсии прерван из-за дождя. Игра Медведева и Циципаса откладывается

Полуфинальная встреча Цинциннати между 35-й ракеткой мира Каролин Гарсией и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко была остановлена из-за дождя.

Игру Гарсии и Соболенко прервали при счёте 6:2, 1:1 в пользу французской теннисистки. Следом за женским полуфиналом на корт должны выйти россиянин Даниил Медведев и греческий теннисист Стефанос Циципас. Матч должен был начаться в 22:00 мск, однако теперь откладывается из-за погодных условий.

Ранее в финал женского турнира вышла чешка Петра Квитова, в трёх сетах переигравшая американку Мэдисон Кис. Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. Призовой фонд соревнований в США составляет $ 2 527 250 млн. Действующим победителем Цинциннати у мужчин является немец Александр Зверев, пропускающий турнир из-за травмы. В женской сетке в 2021 году победу праздновала австралийка Эшли Барти.