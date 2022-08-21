Рахимова вышла в финал турнира в Бронксе и вернётся в топ-100

Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 108-е место мирового рейтинга, 22 августа вернётся в сотню лучших теннисисток мира.

20-летняя спортсменка в полуфинале турнира в Бронксе, который проходит под эгидой ITF, обыграла свою соотечественницу Эрику Андрееву со счётом 6:2, 6:2. Рахимова сыграет в финале со шведской теннисисткой Мирьям Бьёрклунд.

Выход в финал позволит представительнице России набрать достаточное количество очков для попадания в топ-100 мирового рейтинга. Если Рахимова упустит победу в главной встрече турнира, то станет 98-й ракеткой мира, а если возьмёт титул, то будет занимать 91-е место в рейтинге.

За свою карьеру Камилла Рахимова выиграла два титула WTA в парном разряде и пять раз побеждала на турнирах серии ITF.