152-я ракетка мира хорват Борна Чорич стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся первый полуфинал одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (11-е место рейтинга) и 25-летний представители Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
На счету Норри четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%). У его оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов
В финале соперником Чорича станет победитель пары Даниил Медведев (Россия, 1-й номер рейтинга) – Стефанос Циципас (Греция, 7-й номер рейтинга).
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