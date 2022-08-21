152-я ракетка мира хорват Борна Чорич стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся первый полуфинал одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (11-е место рейтинга) и 25-летний представители Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

На счету Норри четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%). У его оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов

В финале соперником Чорича станет победитель пары Даниил Медведев (Россия, 1-й номер рейтинга) – Стефанос Циципас (Греция, 7-й номер рейтинга).