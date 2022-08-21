Чорич высказался о победе в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

152-я ракетка мира, хорват Борна Чорич прокомментировал свой успех после полуфинального матча с представителем Великобритании Кэмероном Норри на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (6:3, 6:4).
«Это был очень тяжелый день, а также очень длинный день. Я не ожидал, что буду играть в 7:30. Я пришел сюда в 3 часа и думал, что буду играть немного раньше. Потом я подумал, что буду играть позже из-за задержки.
Это был сумасшедший день, но в конце концов он закончился очень хорошо. Очевидно, я был очень доволен своим сегодняшним теннисом, я играл очень хорошо.
В начале меня просто как будто не было там, я не очень хорошо чувствовал мяч. Тогда я действительно нашёл свой ритм. Я начал лучше подавать, я начал играть намного лучше, и я думаю, что это было ключом к матчу», – цитирует Чорича официальный сайт ATP.
В финале турнира в Цинциннати хорватский теннисист сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция). Отметим, что Борна вышел в восьмой финал ATP в карьере и первый с октября 2020 года. На «Мастерсах» он дошёл до решающего поединка второй раз после Шанхая-2018.
- 21 августа 2022
-
06:39
-
05:37
-
05:22
-
04:19
-
00:42
- 20 августа 2022
-
23:29
-
22:08
-
21:14
-
21:00
-
20:29
-
20:19
-
18:30
-
17:49
-
17:25
-
16:49
-
16:40
-
16:18
-
15:09
-
15:08
-
14:57
-
14:36
-
14:21
-
13:57
-
13:36
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:19
-
12:13
-
11:45
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33