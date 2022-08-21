Чорич высказался о победе в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

152-я ракетка мира, хорват Борна Чорич прокомментировал свой успех после полуфинального матча с представителем Великобритании Кэмероном Норри на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (6:3, 6:4).

«Это был очень тяжелый день, а также очень длинный день. Я не ожидал, что буду играть в 7:30. Я пришел сюда в 3 часа и думал, что буду играть немного раньше. Потом я подумал, что буду играть позже из-за задержки.

Это был сумасшедший день, но в конце концов он закончился очень хорошо. Очевидно, я был очень доволен своим сегодняшним теннисом, я играл очень хорошо.

В начале меня просто как будто не было там, я не очень хорошо чувствовал мяч. Тогда я действительно нашёл свой ритм. Я начал лучше подавать, я начал играть намного лучше, и я думаю, что это было ключом к матчу», – цитирует Чорича официальный сайт ATP.

В финале турнира в Цинциннати хорватский теннисист сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция). Отметим, что Борна вышел в восьмой финал ATP в карьере и первый с октября 2020 года. На «Мастерсах» он дошёл до решающего поединка второй раз после Шанхая-2018.