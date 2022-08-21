Циципас обыграл Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В полуфинальном матче Циципас переиграл представителя России Даниила Медведева (1-й номер в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 час 25 минут.



Циципас четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник выполнил два эйса, допустил 11 двойных ошибок и три раза смог взять чужую подачу, успешно использовав все три брейк-пойнта.



За титул «Мастерса» в Цинциннати греческий спортсмен сразится с хорватом Борной Чоричем, который ранее переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Отметим, что Циципас может завоевать свой третий титул подобной категории — и первый на харде.