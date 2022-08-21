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Циципас обыграл Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Циципас обыграл Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
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Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В полуфинальном матче Циципас переиграл представителя России Даниила Медведева (1-й номер в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 час 25 минут.

Циципас четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник выполнил два эйса, допустил 11 двойных ошибок и три раза смог взять чужую подачу, успешно использовав все три брейк-пойнта.

За титул «Мастерса» в Цинциннати греческий спортсмен сразится с хорватом Борной Чоричем, который ранее переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Отметим, что Циципас может завоевать свой третий титул подобной категории — и первый на харде.

Цинциннати (м). 1/2 финала
21 августа 2022, воскресенье. 03:05 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3
7 8 		3 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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