Циципас обыграл Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В полуфинальном матче Циципас переиграл представителя России Даниила Медведева (1-й номер в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 час 25 минут.
Циципас четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник выполнил два эйса, допустил 11 двойных ошибок и три раза смог взять чужую подачу, успешно использовав все три брейк-пойнта.
За титул «Мастерса» в Цинциннати греческий спортсмен сразится с хорватом Борной Чоричем, который ранее переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Отметим, что Циципас может завоевать свой третий титул подобной категории — и первый на харде.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
- 21 августа 2022
-
06:39
-
05:37
-
05:22
-
04:19
-
00:42
- 20 августа 2022
-
23:29
-
22:08
-
21:14
-
21:00
-
20:29
-
20:19
-
18:30
-
17:49
-
17:25
-
16:49
-
16:40
-
16:18
-
15:09
-
15:08
-
14:57
-
14:36
-
14:21
-
13:57
-
13:36
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:19
-
12:13
-
11:45
-
11:31
-
11:18
-
10:59
-
10:58
-
10:33