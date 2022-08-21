Циципас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Цинциннати

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победном полуфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати против первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева.

«Я знал, что мне придется подписаться на трудную задачу, третий сет, это будет нелегко. Он сделал это чрезвычайно сложно физически и действительно затратно для меня. Я просто воспользовался тем, что он несколько раз не попадал первым мячом. Я думаю, что у меня была пара возможностей, когда казалось, что всё идет в мою сторону.

Он продолжал не попадать первым мячом несколько раз подряд, и это дало мне некоторое время, чтобы немного яснее обдумать свой следующий ход. Он допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, что, я думаю, было очень важным моментом для меня психологически, чтобы показать свой лучший удар. Я был на расстоянии нескольких геймов и был очень спокоен и сосредоточен на каждом задании, которое я получал», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

В финале соревнований грек сразится с Борной Чоричем. Циципас может завоевать свой третий титул серии «Мастерс» в случае победы над оппонентом из Хорватии.