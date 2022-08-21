Костюк рассказала о причинах своего неучастия в турнире в поддержку Украины перед US Open

74-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк объяснила общественности, почему не будет принимать участие выставочного турнира в преддверии US Open, вся прибыль с которого пойдет в поддержку Украины.

Ранее организаторы US Open объявили о проведении выставочного турнира, во время которого планируют собрать не менее 2 миллионов долларов для поддержки Украины. В мероприятии, которое пройдет в День независимости Украины 24 августа, своё участие подтвердили Рафаэль Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тэйлор Фриц, Аманда Анисимова, Феликс Оже-Альяссим, Ига Свёнтек, Маттео Берреттини, Джон Макинрой, а белоруска Виктория Азаренко.

«Конечно, я получила приглашение. Я думаю, что все наши игроки получили их. Когда мы с Лесей Цуренко узнали – я сейчас говорю только о нас, потому что мы ни у кого не спрашивали, – так вот, когда мы узнали о том, что на этом событии будут представители России или Беларуси, я сразу сказала, что не буду в этом участвовать.

Во-первых, никто не спрашивал украинских спортсменов, хотят ли они, чтобы кто-то из этих игроков присутствовал. Конечно, это никому не интересно, это День независимости Украины, но то, что думают украинцы, не интересно, не так ли?

Во-вторых, я не поняла причин, по которым они позвали Викторию Азаренко. С её стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону. Она не общалась со мной, но я знаю, что она общалась с Сергеем Стаховским, с Гаэлем Монфисом в Мадриде.

Со мной лично диалога не было, хотя нельзя сказать, что я была невидимкой. Может быть, я не так заметна, потому что у меня недостаточно высокий рейтинг, чтобы со мной разговаривали, но я говорю не об этом, я говорю о том факте, что я был достаточно активна с начала спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я была одной из тех, кто больше всего комментировала спецоперацию, кто также открыто поддерживал запрет игроков и то, что это вообще неприемлемо, то, что происходит. И хотя я была одной из самых активных в своих высказываниях, со мной у неё не было никаких контактов. Желания поговорить, наверняка, тоже не было.



Так что я не понимаю, почему её позвали, я не могу понять, почему она вообще на это идёт. Зная, какие у неё отношения со всеми нами. Не было такого, что она с нами со всеми встретилась и сказала, мол, девушки-ребята, вот вам 10 тысяч, пожалуйста, вы знаете, кому нужно помочь. Такого и в помине не было. С нами у нее никаких личных хороших отношений нет.



Я не понимаю, насколько это по-человечески на самом деле. Почему она это делает и почему она идёт на это. Чисто по-человечески, потому что она знает с наших слов, как мы не можем терпеть их здесь, как мы хотим, чтобы их не было ни на одном турнире, как в Англии. Несмотря на это, она идёт на это. С нами она даже не общается, а здесь просто берёт и делает. Я не могу понять почему? Почему не может сказать ATP и WTA-турам, что, слушайте, украинцы реально против, давайте я не буду раздражать их ещё больше, не будем их провоцировать. Почему нельзя это сказать? Это эмоционально я говорю, конечно. Но ведь мы сидим, говорим об этом и мы просто не понимаем, что происходит», — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».