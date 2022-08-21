Видеообзор поражения Медведева в матче с Циципасом в полуфинале турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В финал отправился греческий теннисист Стефанос Циципас (7-е место в рейтинге). Из-за дождя, который обрушился на Цинциннати, игра началась с пятичасовым опозданием.
Полуфинальный матч завершился победой представителя Греции со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 2 часа 22 минуты.
Во втором полуфинальном матче сыграли 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (11-е место рейтинга) и 25-летний представители Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах – 6:3, 6:4.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
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