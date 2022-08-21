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Каролин Гарсия вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв белоруску Арину Соболенко

Каролин Гарсия вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв белоруску Арину Соболенко
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35-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (7-е место мирового рейтинга) в полуфинале турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США). Матч прерывался из-за дождя.

Итоговый счёт встречи − 6:2, 4:6, 6:1. Француженка восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. У соперницы − четыре эйса и семь двойных ошибок. Гарсия реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 2 часа 5 минут.

В финале Каролин Гарсия сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (28-е место в рейтинге), которая ранее оказалась сильнее Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/2 финала
20 августа 2022, суббота. 20:40 МСК
Каролин Гарсия
35
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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