Даниил Медведев проиграл последние четыре встречи с игроками из топ-10

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продлил серию поражению от игроков первой десятки до четырёх матчей.
Это произошло в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Медведев проиграл седьмой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.
Для Даниила это четвёртое поражение подряд от соперников из топ-10.
1/4 финала «Мастерса» в Майами (США). Медведев – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7 (7:9), 3:6.
1/2 финала турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). Медведев – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 3:6
Финал Australian Open – 2022. Медведев – Надаль – 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
Это самая длинная серия поражений Медведева против топ-10 с 2019-2020 годов, когда он проиграл пять матчей подряд.
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