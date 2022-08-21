Циципас в матче с Медведевым во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира

Финалист «Ролан Гаррос» — 2021, греческий теннисист Стефанос Циципас во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира.

Это произошло в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

Впервые Циципас одолел лидера рейтинга в 2019 году в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Стефанос одержал победу над сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

При этом свежая победа над Медведевым стала для Циципаса 28-й над игроком топ-10 при 36 поражениях. Она позволит греку вернуться в топ-5 рейтинга ATP.

За титул в Цинциннати Циципас сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем, который в своём полуфинале уверенно обыграл британца Кэмерона Норри.