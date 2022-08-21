Потерпевший поражение во 2-м круге Рафаэль Надаль до сих пор тренируется в Цинциннати

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль до сих пор тренируется в Цинциннати (США).

Напомним, второй сеяный Надаль на старте потерпел поражение от будущего финалиста «Мастерса» в Цинциннати хорвата Борны Чорича со счётом 6:7 (11:9), 6:4, 3:6.

В субботу, 20 августа Надаль был замечен на кортах Цинциннати, он провёл двухчасовую тренировку на глазах сотен зрителей. Вероятно, 36-летний Рафаэль сразу не отправился в Нью-Йорк из-за того, что корты US Open открыли для тренировок только в выходные.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль пропустил прошлогодний розыгрыш титула.