Киченок и Остапенко высказались после победы на турнире в Цинциннати

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко высказались после победы в парном разряде на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В решающем матче соревнований они обыграли американско-австралийский тандем Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес со счётом 7:6(5), 6:3.

«Это мой самый большой титул, и я очень счастлива! Это сложно описать, это потрясающе! Я просто не могу подобрать слова. Меня всё ещё немного трясет после матча, это очень волнительно», − сказала Людмила Киченок.

«Неважно, какой счет, [главным было] быть агрессивными и оказывать на них давление. Это им не нравилось и помогало нам в важные моменты», − приводит слова Елены Остапенко сайт WTA.

Людмила Киченок и Елена Остапенко провели третий финал в этом сезоне и впервые сыграли вместе в решающем матче на турнире WTA 1000. В 2022 году украинско-латвийская пара выиграли титул в Бирмингеме и стали финалистами на соревнованиях в Дубае и Истборне.