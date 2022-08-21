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«До следующего кормления!» Мария Шарапова показала, как занимается на велотренажёре

«До следующего кормления!» Мария Шарапова показала, как занимается на велотренажёре
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, как приходит в форму после родов.

На видео Мария занимается на велотренажёре. «Реальность (до следующего кормления)!» — подписала видео титулованная теннисистка.

Напомним, первого июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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