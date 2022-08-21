Видео: Стефанос Циципас станцевал после победы над Даниилом Медведевым в Цинциннати

Финалист «Ролан Гаррос» — 2021, седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас станцевал после победы в полуфинальном матче с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Напомним, Циципас обыграл первую ракетку мира Медведева со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Эта победа стала для Стефаноса второй в карьере над лидером рейтинга и третьей в поединках с россиянином (из 10 матчей). Она позволит греку вернуться в топ-5 рейтинга ATP.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

За титул в Цинциннати Циципас сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем, который в своём полуфинале уверенно обыграл британца Кэмерона Норри.