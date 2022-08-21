Видеообзор победы Петры Квитовой над Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Цинциннати

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова (28-й номер рейтинга) вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).
В полуфинальном матче она в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга). Итоговый счёт встречи − 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Матч на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжался 2 часа 18 минут.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
За победу в турнире Петра Квитова поборется с представительницей Франции Каролин Гарсией (35-е место в рейтинге), которая обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (7-е место мирового рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Финальный матч запланирован на 21 августа (21:00 мск).
- 21 августа 2022
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:21
-
10:06
-
09:57
-
09:48
-
09:45
-
09:41
-
09:36
-
09:21
-
07:24
-
06:48
-
06:39
-
05:37
-
05:22
-
04:19
-
00:42
- 20 августа 2022
-
23:29
-
22:08
-
21:14
-
21:00
-
20:29
-
20:19
-
18:30
-
17:49
-
17:25
-
16:49
-
16:40
-
16:18
-
15:09
-
15:08