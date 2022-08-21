Видеообзор победы Петры Квитовой над Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Цинциннати

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова (28-й номер рейтинга) вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).

В полуфинальном матче она в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга). Итоговый счёт встречи − 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Матч на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжался 2 часа 18 минут.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

За победу в турнире Петра Квитова поборется с представительницей Франции Каролин Гарсией (35-е место в рейтинге), которая обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (7-е место мирового рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Финальный матч запланирован на 21 августа (21:00 мск).