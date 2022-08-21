Селиваненко сравнил матчи Медведева с Циципасом с противостоянием Борг — Макинрой
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко сравнил матчи между теннисистами россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом с соперничеством двух мировых звезд тенниса − шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя.
«Матчи Медведева и Циципаса всегда имеют свою драму. Пока ещё немного не дотягивает, но со временем матчи Дани со Стефаносом будут как встречи Борг — Макинрой. Противостояние этой пары всегда будет зажигать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Стефанос Циципас переиграл первую ракетку мира Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3. В финальном матче греческий теннисист сыграет с хорватом Борной Чоричем.
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