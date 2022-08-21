Видеообзор победы Каролин Гарсии над Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Цинциннати

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде француженка Каролин Гарсия вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США).

28-летняя французская теннисистка в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (7-е место мирового рейтинга) в полуфинале турнира со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Матч на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» прерывался из-за дождя, и его продолжительность составила 2 часа 5 минут.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В финале 21 августа Каролин Гарсия сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (28-е место в рейтинге), которая ранее оказалась сильнее Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.