Шетт: Даниил Медведев из тех людей, которые всё принимают близко к сердцу

Бывшая седьмая ракетка мира, австрийская теннисистка, а ныне комментатор Барбара Шетт оценила поведение россиянина Даниила Медведева в конфликте с болельщиками, которые назвали его лузером после поражения на старте «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Прежде всего я была шокирована, увидев эти кадры, это на самом деле были отец и сын, которые кричали: «Неудачник, неудачник».

Даниил Медведев мог бы легко это проигнорировать, потому что, будучи теннисистом, ты учишься игнорировать множество комментариев болельщиков, пропускать это мимо ушей. Но я была впечатлена тем, как спокойно Даниил разговаривал с этими фанатами, потому что они поступили очень неуважительно по отношению к нему.

Думаю, Даниил из тех людей, которые всё принимают близко к сердцу. Ему действительно было больно, когда люди назвали его неудачником. Поэтому он и хотел всё прояснить.

Я горжусь им за то, как он держал себя в руках. Не думаю, что я смогла бы сохранить такое хладнокровие», — приводит слова Шетт Eurosport.

Видео инцидента с участием Даниила Медведева и болельщиков: