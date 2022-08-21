Ольховский назвал причину поражения Медведева в матче с Циципасом в полуфинале Цинциннати

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский рассказал о причинах поражения россиянина Даниила Медведева в матче с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Цинциннати (США). Медведев проиграл со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.
«Всё дело в подаче. Даниил отдал свою подачу в первом сете, потом во втором получил 0:40 — на подаче был небольшой провал. У Медведева в матче с Циципасом попадание мячом, мне кажется, меньше 50 процентов. За один серьёзный матч очень много двойных. Для меня немного необъяснимо.
Циципас тактически очень хорошо сыграл. Он стал больше играть в корте, выходить к сетке. Это звоночек для Даниила. Был Кирьос, теперь Циципас, который выходил к сетке. На приёме Даня стоит очень далеко, раньше хоть немного выходил, — сейчас я этого не заметил. Надо сделать выводы по расположению на корте», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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