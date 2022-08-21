Тарпищев объяснил поражение Медведева от Циципаса в полуфинале Цинциннати

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение чемпиона US Open — 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Медведев со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6 проиграл греку Стефаносу Циципасу (седьмой номер рейтинга).

«Процент первой подачи был низкий, 49% за матч — никуда не годится. Играл неровно. В первом сете брейканул, но проиграл обратно свою подачу. Второй сет выиграл с проигрышем подачи. Нехарактерно для него. По игровым качествам матч выиграл, а по неровности проиграл. В течение сета висела подача, которую нужно было выиграть. Ничего страшного нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.