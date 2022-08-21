Тарпищев оценил игровую форму Медведева перед US Open — 2022

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил готовность первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева к выступлению на Открытом чемпионате США – 2022. Даниил предстоит защита титула, который он завоевал в 2021 году.

Напомним, в финале US Open – 2021 Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. До поражения в Нью-Йорке Джокович выиграл все три турнира «Большого шлема».

«По игре к US Open Даниил готов. По обмену ударами он играет хорошо. Мне не нравится, что Даня вторую половину матча играет хуже первой. Но, мне кажется, сказался переезд из Мексики. Игровую практику набрал. Всё должно быть хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.