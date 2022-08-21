Тарпищев объяснил, почему Рублёв впервые за два года вылетит из топ-10

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал грядущий вылет российского теннисиста Андрея Рублёва из топ-10 рейтинга АТР. Рублёв впервые с 2020 года покинет десятку лучших.

«У Рублёва нет плана Б. Он очень тяжело перестраивается, зависимость от соперника у него гораздо больше, чем у Медведева. Андрею неудобно играть с теми, кто справляется со скоростью его полёта мяча. Сразу начинаются проблемы. К US Open они готовы, главное, чтобы с жеребьёвкой повезло», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. В прошлом году Рублёв дошёл на US Open до третьего круга.