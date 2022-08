Янчук: поражение от Циципаса только подстегнёт Медведева к лучшей форме на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение чемпиона US Open — 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Медведев со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6 проиграл греку Стефаносу Циципасу (7-е место в рейтинге).



«Я думал, что Медведев выиграет. Но также говорил, что если Циципас в настроении и хорошей форме, то ему есть чем играть: он играет активнее, ярче, разнообразнее и временами сильнее. Чем хорош Медведев: хорошо держит атаки и мяч и сам контратакует. Однако атакующей игры у него гораздо меньше. Медведев доставляет мало атакующих ударов сопернику.



Циципас сейчас в лучшей форме. Это был равный матч — он мог повернуться по-другому. Играли два достойных соперника. Я бы в очередной раз пожелал Медведеву продолжить работу по активизации своей игры, чтобы не отдавал большую часть игры инициативу сопернику и чтобы он сам ярче и раньше атаковал про обмене ударами.



Циципас — динамичный и упёртый. Его поддерживает публика — это тоже сказывается. Он более популярный, и этот фактор психологический тоже даёт о себе знать, хоть и незримо. Но это поражение не страшно. Самый большой турнир у Дани буквально на подходе. Уже на US Open будем говорить.



Поражение Циципасу было в равном бою. На US Open будет большее напряжение, а когда напряжение выше, то Медведев лучше мобилизуется. Ничего страшного не произошло. Это шаг в сторону набора своей лучшей формы. Это поражение подстегнёт его в большей степени — это как пощёчина. Нет худа без добра», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.