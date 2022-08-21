«Так будет лучше для всех». Мартина Хингис разводится после четырёх лет брака

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис разводится с мужем, спортивным врачом Харальдом Леманом.
Хингис вышла за Лемана в июле 2018 года. В марте 2019-го Мартина впервые стала мамой. У них с Леманом родилась дочь, которую назвали Лией.
«Да, мы с Харри расстались. У нас разные планы и цели на жизнь, мы расходимся в этом. Так будет лучше для всех. Харри – отец моей дочери. Нашей целью является поддержание нормальных отношений в будущем, чтобы Лии было комфортно», — приводит слова Хингис Blick.
По информации издания, Хингис вместе с дочерью уже выехала из семейного дома. Они поселились в квартире, которая находится недалеко от места проживания матери теннисистки. Мартина и Харальд уже наняли адвокатов, согласно законодательству официально развод может быть оформлен лишь через два года.
Для 41-летний Хингис это второй развод. С 2010 по 2013 года она была замужем за французским конкуристом Тибо Ютином.
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