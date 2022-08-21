Тейлор Фритц ответил на критику после шутки об отсутствии Джоковича на US Open — 2022

13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц ответил на критику в социальных сетях после шутки об отсутствии 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича на US Open – 2022 из-за политики США в борьбе с распространением коронавируса.
«Для любого игрока будет лучше, если Новак не сыграет (улыбается). Хочу ли я, чтобы он участвовал? Не знаю. Новак — один из немногих игроков в туре, кого я никогда не побеждал, так что не знаю (улыбается)», — сказал Фритц на «Мастерсе» в Цинциннати (США), где дошёл до четвертьфинала.
«Не вижу ничего нового в том, что меня осудили за шутку, где я говорю, что Новак лучше остальных. Проблема расшифровки в прессе заключается в том, что она представляет собой просто необработанный текст, из него не совсем ясно, что было сказано. То, что я сказал с улыбкой, было не более чем комплиментом Новаку, а не чем-то ещё», — приводит слова Фритца Eurosport.de.
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