Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

41-летний Роджер Федерер показал, как тренируется на теннисном корте. Видео

41-летний Роджер Федерер показал, как тренируется на теннисном корте. Видео
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях с тренировки на теннисном хардовом корте.

Под постом Федерер оставил три эмодзи – «сердце», «теннисный мяч» и «широко открытые глаза».

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.

8 августа Федереру исполнился 41 год. Он показал фото с вечеринки, пошутив: «Понимаешь, что стареешь, когда твои свечи стоят дороже праздничного торта».

На дни рождения Федерер закатывал вечеринки и звал суперзвёзд. А ещё наряжался в Супермена На дни рождения Федерер закатывал вечеринки и звал суперзвёзд. А ещё наряжался в Супермена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022