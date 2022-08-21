41-летний Роджер Федерер показал, как тренируется на теннисном корте. Видео
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях с тренировки на теннисном хардовом корте.
Под постом Федерер оставил три эмодзи – «сердце», «теннисный мяч» и «широко открытые глаза».
В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.
8 августа Федереру исполнился 41 год. Он показал фото с вечеринки, пошутив: «Понимаешь, что стареешь, когда твои свечи стоят дороже праздничного торта».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
15:01
-
14:52
-
14:45
-
14:41
-
14:13
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:15
-
11:40
-
11:25
-
11:24
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:21
-
10:06
-
09:57
-
09:48
-
09:45
-
09:41
-
09:36
-
09:21
-
07:24
-
06:48
-
06:39
-
05:37
-
05:22
-
04:19
-
00:42
- 20 августа 2022
-
23:29
Партнерский контент