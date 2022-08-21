41-летний Роджер Федерер показал, как тренируется на теннисном корте. Видео

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях с тренировки на теннисном хардовом корте.

Под постом Федерер оставил три эмодзи – «сердце», «теннисный мяч» и «широко открытые глаза».

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.

8 августа Федереру исполнился 41 год. Он показал фото с вечеринки, пошутив: «Понимаешь, что стареешь, когда твои свечи стоят дороже праздничного торта».