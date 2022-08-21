«Хорошие дни ещё впереди!» Арина Соболенко высказалась о поражении в полуфинале Цинциннати

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Напомним, Соболенко (6) потерпела поражение от представительницы Франции Каролин Гарсии (Q) со счётом 2:6, 6:4, 1:6. По ходу соревнований Арина обыграла россиянку Анну Калинскую (снялась по ходу матча), американку Шелби Роджерс (WC) и китаянку Чжан Шуай.
«Ещё один полуфинал в этом сезоне… В следующий раз я буду лучше. Спасибо, Цинциннати. Увидимся в следующем году. Хорошие дни ещё впереди! Я знаю это! И работаю для этого! Увидимся, Нью-Йорк!» — написала Соболенко в своих социальных сетях.
US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Его действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану. Соболенко же в прошлом сезоне на US Open дошла до полуфинала.
- 21 августа 2022
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