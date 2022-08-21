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Навратилова подверглась оскорблениям в социальных сетях за критику Джоковича

Навратилова подверглась оскорблениям в социальных сетях за критику Джоковича
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об оскорблениях со стороны пользователей социальных сетей за её позицию в отношении теннисиста Новака Джоковича. Экс-первая ракетка мира во время Australian Open – 2022 критиковала серба за его нежелание сделать прививку, однако затем изменила своё мнение после депортации игрока из Австралии.

Один из пользователей социальной сети выставил несколько скриншотов, в которых показал, что Навратилова и несколько её друзей, среди которых был журналист Бен Ротенберг, ограничили для него доступ к своим страницам. Навратилова ответила фанату.

«Долгое время защищала Новака. Полностью не согласна с его позицией по поводу коронавирусных ограничений. И именно за это я получила оскорбления, так что заблокировала несколько придурков. Этот был одним из них. И теперь его заблокировали некоторые мои друзья. Неприятный комментарий с его стороны. Спасибо», — написала Навратилова в ответ поклоннику.

Новак Джокович выиграл 21 титул турниров «Большого шлема». В 2022 году он праздновал победу на Уимблдоне, где в финале переиграл австралийца Ника Кирьоса.

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