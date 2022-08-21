Бывший сербский теннисист Виктор Троицки рассказал о человеческих качествах Джоковича

36-летний бывший сербский теннисист Виктор Троицки рассказал о человеческих качествах сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я знаю Новака очень давно. Он настоящий друг. Когда я переживал трудное время в своей карьере, он был рядом со мной. Это отличное качество. Новак любит помогать людям, у которых есть проблемы, он ищет решения. Я знаю, что для меня это было решающим», — приводит слова Троицки We love tennis.

Троицки и Джокович вместе становились обладателями Кубка Дэвиса в 2010 году в составе сборной Сербии. В 2021 году Троицки объявил о завершении карьеры. На момент завершения карьеры Троицки занимал 196-ю строчку в рейтинге ATP, его лучшее достижение в карьере – 24-е место. За свою карьеру Виктор пять раз становился победителем турниров ATP.