Бывший сербский теннисист Виктор Троицки рассказал о человеческих качествах Джоковича

36-летний бывший сербский теннисист Виктор Троицки рассказал о человеческих качествах сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Я знаю Новака очень давно. Он настоящий друг. Когда я переживал трудное время в своей карьере, он был рядом со мной. Это отличное качество. Новак любит помогать людям, у которых есть проблемы, он ищет решения. Я знаю, что для меня это было решающим», — приводит слова Троицки We love tennis.
Троицки и Джокович вместе становились обладателями Кубка Дэвиса в 2010 году в составе сборной Сербии. В 2021 году Троицки объявил о завершении карьеры. На момент завершения карьеры Троицки занимал 196-ю строчку в рейтинге ATP, его лучшее достижение в карьере – 24-е место. За свою карьеру Виктор пять раз становился победителем турниров ATP.
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