152-я ракетка мира хорват Борна Чорич раскрыл секрет успешного возвращения в тур после многочисленных травм.
«Успех приходит, когда я вкладываюсь в работу, и я знаю, что уже все сказали вам это, но это действительно единственное объяснение, которое у меня есть. Я очень, очень усердно работал в последние шесть месяцев, потому что мне нужно было вернуться.
Не знаю, где я был в рейтинге, но я знал, что мне нужно работать, вероятно, в три раза усерднее, чем раньше, и это то, что я сделал. Последние шесть месяцев я был очень сосредоточен. Я думаю, что это ключ. И после всего этого, очевидно, должно быть и немного везения. Опять же, я верю, что мы создаём свою собственную удачу. Думаю, вы знаете, что и мне немного повезло на этой неделе», — приводит слова Чорича Tennis Majors.
Сегодня, 21 августа, Чорич сыграет в финале в Цинциннати с греком Стефаносом Циципасом. Отметим, что Борна вышел в восьмой финал ATP в карьере и в первый с октября 2020 года.
- 21 августа 2022
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