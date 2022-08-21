Стефанос Циципас заявил, что игра с Борной Чоричем не будет простой

Финалист «Ролан Гаррос» — 2021, седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что готов к игре с хорватским теннисистом Борной Чоричем в финале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Я готов к этому матчу. Я знаю, что играть против него — непростая задача. Он восстановился после травмы и показывает отличный теннис, а также будет много работать для этого», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Встреча Циципаса и Чорича состоится сегодня, 21 августа, на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер». Отметим, что Борна вышел в восьмой финал ATP в карьере и в первый с октября 2020 года.
Призовой фонд турнира составил $ 6 280 880. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который в прошлом году в финальном матче одолел россиянина Андрея Рублёва.
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