Симона Халеп ударно готовится к предстоящему US Open. Фото

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась, как она готовится к предстоящему US Open.
Симона Халеп тренируется на стадионе имени Артура Эша. Румынка тренируется с французским тренером Патриком Муратоглу, с которым она работает с весны этого года.
«Так приятно бить по мячу на этом легендарном корте!» — написала Халеп в социальной сети.
Наполним, Симона Халеп снялась с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) перед игрой второго круга. Сообщалось, что теннисистку беспокоило правое бедро.
Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».
На Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.
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