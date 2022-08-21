Симона Халеп ударно готовится к предстоящему US Open. Фото

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась, как она готовится к предстоящему US Open.

Симона Халеп тренируется на стадионе имени Артура Эша. Румынка тренируется с французским тренером Патриком Муратоглу, с которым она работает с весны этого года.

«Так приятно бить по мячу на этом легендарном корте!» — написала Халеп в социальной сети.

Наполним, Симона Халеп снялась с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) перед игрой второго круга. Сообщалось, что теннисистку беспокоило правое бедро.

Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».

На Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.