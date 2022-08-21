Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симона Халеп ударно готовится к предстоящему US Open. Фото

Симона Халеп ударно готовится к предстоящему US Open. Фото
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась, как она готовится к предстоящему US Open.

Симона Халеп тренируется на стадионе имени Артура Эша. Румынка тренируется с французским тренером Патриком Муратоглу, с которым она работает с весны этого года.

«Так приятно бить по мячу на этом легендарном корте!» — написала Халеп в социальной сети.

Наполним, Симона Халеп снялась с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) перед игрой второго круга. Сообщалось, что теннисистку беспокоило правое бедро.

Симона Халеп победила на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».

На Уимблдоне-2022 в полуфинальном матче Симона Халеп проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.

Трижды завершала карьеру. Как сейчас выглядит легендарная Ким Клейстерс Трижды завершала карьеру. Как сейчас выглядит легендарная Ким Клейстерс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022