Каролин Гарсия — о победе на турнире в Цинциннати: трудно в это поверить

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала свой триумф на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Трудно поверить, что я стою здесь сегодня. Спасибо всей моей команде за то, что оставались со мной и поддерживали меня. Это такая сумасшедшая дорога за последние пару недель, но мне она очень понравилась», — приводит слова Гарсии Tennis Majors.

Гарсия в финале одержала победу над чешкой Петрой Квитовой со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Для Каролин Гарсии титул в Цинциннати стал 10-м в карьере в одиночном разряде. После победы в США она вернётся в топ-20 мирового рейтинга. На пути к финалу француженка одолела Петру Мартич, Марию Саккари, Элисе Мертенс, Джессику Пегулу и Арину Соболенко.