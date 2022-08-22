Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся финальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (7-е место рейтинга) и 25-летний представитель Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах – 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.
На счету Циципаса в этом матче шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один из семи (14%) реализованный брейк-пойнт. У его оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и три из 12 (25%) удачных брейк-пойнтов.
Напомним, на пути к финалу Чоричем были повержены такие именитые теннисисты, как Рафаэль Надаль (3-е место рейтинга), Роберто Баутиса-Агут (34-й номер рейтинга), Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга), Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).
Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 22 августа 2022
-
01:42
-
00:00
- 21 августа 2022
-
22:56
-
20:03
-
19:37
-
18:22
-
17:42
-
17:37
-
17:15
-
16:20
-
15:01
-
14:52
-
14:45
-
14:41
-
14:13
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:15
-
11:40
-
11:25
-
11:24
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:21
-
10:06
-
09:57
-
09:48
-
09:45
-
09:41