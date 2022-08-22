Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся финальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (7-е место рейтинга) и 25-летний представитель Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Чорича в двух сетах – 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

На счету Циципаса в этом матче шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один из семи (14%) реализованный брейк-пойнт. У его оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и три из 12 (25%) удачных брейк-пойнтов.

Напомним, на пути к финалу Чоричем были повержены такие именитые теннисисты, как Рафаэль Надаль (3-е место рейтинга), Роберто Баутиса-Агут (34-й номер рейтинга), Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга), Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).