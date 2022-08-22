Борна Чорич отреагировал на победу на турнире в Цинциннати

25-летний хорватский теннисист Борна Чорич (152-е место в рейтинге) высказался о победе в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (7-е место рейтинга).

«Это был очень, очень тяжёлый матч. Поначалу я играл не очень хорошо, и он очень сильно давил на меня. Но я начал лучше подавать, и как следствие наладил свою игру, мне приходилось бороться изо всех сил. Мне кажется, что мой второй сет – лучший для меня в этом году.

Спасибо моим родителям, которых нет рядом, моей сестре и команде. Это было очень тяжело для нас. Если бы не работа моего физиотерапевта, я бы не вышел на корт… И, конечно, огромная благодарность моему тренеру. Мы очень усердно работали, и теперь мы здесь», — приводит слова Чорича ATP Tour.

Напомним, на пути к финалу Чоричем были повержены такие именитые теннисисты, как Рафаэль Надаль (3-е место рейтинга), Роберто Баутиса-Агут (34-й номер рейтинга), Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга), Кэмерон Норри (11-е место рейтинга).