Касаткина осталась на десятом месте в рейтинге WTA. Рахимова поднялась на 12 строчек

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Первую строчку сохранила за собой польская теннисистка Ига Свёнтек. Румынка Симона Халеп переместилась с шестой на седьмую позицию, поменявшись местами с белоруской Ариной Соболенко.
Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на десятом месте рейтинга. Наибольшего прогресса из россиянок добилась Камила Рахимова, поднявшись на 12 строчек.
1 (1). Ига Свентек
2 (2). Анетт Контавейт
3 (3). Мария Саккари
4 (4). Паула Бадоса
5 (5). Онс Жабер
6 (7). Арина Соболенко
7 (6). Симона Халеп
8 (8). Джессика Пегула
9 (9). Гарбинье Мугуруса
10 (10). Дарья Касаткина
…
18 (20). Вероника Кудерметова
28 (27). Екатерина Александрова
45 (45). Людмила Самсонова
54 (54). Анастасия Потапова
60 (69). Анна Калинская
62 (60). Варвара Грачева
90 (108). Камилла Рахимова
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