Касаткина осталась на десятом месте в рейтинге WTA. Рахимова поднялась на 12 строчек

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Первую строчку сохранила за собой польская теннисистка Ига Свёнтек. Румынка Симона Халеп переместилась с шестой на седьмую позицию, поменявшись местами с белоруской Ариной Соболенко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на десятом месте рейтинга. Наибольшего прогресса из россиянок добилась Камила Рахимова, поднявшись на 12 строчек.

1 (1). Ига Свентек

2 (2). Анетт Контавейт

3 (3). Мария Саккари

4 (4). Паула Бадоса

5 (5). Онс Жабер

6 (7). Арина Соболенко

7 (6). Симона Халеп

8 (8). Джессика Пегула

9 (9). Гарбинье Мугуруса

10 (10). Дарья Касаткина

…

18 (20). Вероника Кудерметова

28 (27). Екатерина Александрова

45 (45). Людмила Самсонова

54 (54). Анастасия Потапова

60 (69). Анна Калинская

62 (60). Варвара Грачева

90 (108). Камилла Рахимова