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Касаткина осталась на десятом месте в рейтинге WTA. Рахимова поднялась на 12 строчек

Касаткина осталась на десятом месте в рейтинге WTA. Рахимова поднялась на 12 строчек
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Первую строчку сохранила за собой польская теннисистка Ига Свёнтек. Румынка Симона Халеп переместилась с шестой на седьмую позицию, поменявшись местами с белоруской Ариной Соболенко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на десятом месте рейтинга. Наибольшего прогресса из россиянок добилась Камила Рахимова, поднявшись на 12 строчек.

1 (1). Ига Свентек
2 (2). Анетт Контавейт
3 (3). Мария Саккари
4 (4). Паула Бадоса
5 (5). Онс Жабер
6 (7). Арина Соболенко
7 (6). Симона Халеп
8 (8). Джессика Пегула
9 (9). Гарбинье Мугуруса
10 (10). Дарья Касаткина

18 (20). Вероника Кудерметова
28 (27). Екатерина Александрова
45 (45). Людмила Самсонова
54 (54). Анастасия Потапова
60 (69). Анна Калинская
62 (60). Варвара Грачева
90 (108). Камилла Рахимова

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