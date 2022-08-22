«У меня нет ответов». Циципас не смог объяснить поражение в матче с Чоричем

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что до сих пор не может понять, почему уступил в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) хорвату Борне Чоричу. Матч завершился со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.



«Я сам ищу ответы на вопросы. У меня пока нет чёткого ответа. Борна был абсолютной противоположностью того, чем был я в этом матче. Иногда тебя будто нет на корте, когда ты слишком расслаблен.



На мой взгляд, он очень хорошо подавал, здорово двигался. Я мог реализовать свои шансы в первом сете. Но сам не знаю, почему не сделал этого. Я слишком торопился», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.



Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

Новость по теме Чорич уверенно обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Цинциннати