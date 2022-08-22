Циципас — об игре Чорича: он почти как Медведев, но бьёт по мячу немного сильнее

Греческий теннисист Стефанос Циципас сравнил игру хорвата Борны Чорича с игрой российского теннисиста Даниила Медведева.

«Он почти как Даниил Медведев, но бьёт по мячу немного сильнее, добавляя немного больше вращения мячу, открывая площадку. По сути, его мяч имеет немного больший вес, когда он отрывается от ваших струн», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Финал «Мастерса» в Цинциннати завершился победой Чорича в двух сетах – 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Чорич второй раз подряд одолел Циципаса, грек же, в свою очередь, ни разу не побеждал хорвата.

Призовой фонд турнира составил $ 6 280 880. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).