Видеообзор победы Чорича над Циципасом в финале «Мастерса» в Цинциннати

Минувшей ночью в Цинциннати (США) завершился турнир серии «Мастерс». В финале соревнований хорват Борна Чорич обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:0), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.



На счету Циципаса в этом матче шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи (14%). У его оппонента – семь эйсов, две двойные ошибки и три удачных брейк-пойнта из 12 (25%).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Лучший результат среди россиян показал Даниил Медведев, который дошёл до полуфинала, где уступил Циципасу.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).