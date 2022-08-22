Медведев остался на вершине рейтинга ATP, Рублёв выпал из топ-10

На сайте ATP обновился мировой рейтинг. В верхней части произошли некоторые изменения. Первое место всё так же занимает россиянин Даниил Медведев. Далее располагаются немец Александр Зверев, а также испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. На пятое место поднялся грек Стефанос Циципас, добравшийся до финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Он переместился с седьмой позиции.



Две строчки в рейтинге потерял норвежец Каспер Рууд. Он опустился на седьмое место с пятого.



Значительное падение пережил и россиянин Андрей Рублёв. Он выпал из топ-10 и теперь занимает 11-е место.



Ухудшились позиции и Карена Хачанова, он теперь занимает 31-е место, ранее россиянин был 30-й ракеткой мира. Россиянин Аслан Карацев остался на 38-м месте.

Рейтинг ATP. 22 августа 2022

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5190

5 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4890

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770

7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695.

8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625

9 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3415

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…

11 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3120…

31 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1315…

38 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1210.