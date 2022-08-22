Медведев остался на пятом месте в Чемпионской гонке ATP

Пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. В топ-10 произошло несколько изменений.
Лидером остаётся испанец Рафаэль Надаль. Грек Стефанос Циципас поднялся с третьего места на второе, опередив испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать пятое место. Не изменилась позиция и россиянина Андрея Рублёва, он находится на восьмом месте.
Карен Хачанов опустился с 27-го на 30-е место, а Аслан Карацев — с 50-го на 51-е.
Чемпионская гонка ATP от 22 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630.
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4620.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 4460.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3685.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3195.
6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2815.
7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2700.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2695.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2500.
10 (9). Тейлор Фритц (США) — 2375…
30 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1135…
51 (50). Аслан Карацев (Россия) — 725…
84 (77). Роман Сафиуллин (Россия) — 496…
88 (85). Павел Котов (Россия) — 474.
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