Кудерметова выпала из топ-10 Чемпионской гонки WTA

На сайте WTA был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. В топ-10 остаётся одна представительница России, Дарья Касаткина. Она занимает шестое место. В первой восьмёрке изменений не было, лидирует полька Ига Свёнтек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса.



Из топ-10 гонки выпала россиянка Вероника Кудерметова, она опустилась с 10-го на 12-е место. Екатерина Александрова переместилась с 18-го на 21-е место.



Чемпионская гонка WTA от 22 августа:



1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7560.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3196.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2802.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 2651.

5 (5). Кори Гауфф (США) — 2553.

6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2543.

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 2288.

8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2195.

9 (22). Каролина Гарсия (Франция) — 2117.

10 (13) Арина Соболенко (Белоруссия) — 2092…

12 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2074…

21 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 1376…

39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 919…

45 (44). Людмила Самсонова (Россия) — 818…

60 (66). Анна Калинская (Россия) — 601.

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