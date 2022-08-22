Кудерметова выпала из топ-10 Чемпионской гонки WTA

На сайте WTA был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. В топ-10 остаётся одна представительница России, Дарья Касаткина. Она занимает шестое место. В первой восьмёрке изменений не было, лидирует полька Ига Свёнтек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса.
Из топ-10 гонки выпала россиянка Вероника Кудерметова, она опустилась с 10-го на 12-е место. Екатерина Александрова переместилась с 18-го на 21-е место.
Чемпионская гонка WTA от 22 августа:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7560.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3196.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2802.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 2651.
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2553.
6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2543.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 2288.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2195.
9 (22). Каролина Гарсия (Франция) — 2117.
10 (13) Арина Соболенко (Белоруссия) — 2092…
12 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2074…
21 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 1376…
39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 919…
45 (44). Людмила Самсонова (Россия) — 818…
60 (66). Анна Калинская (Россия) — 601.
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