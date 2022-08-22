Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и «Мастерс»

Хорватский теннисист Борна Чорич отметился любопытным достижением. Минувшей ночью он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В финале турнира Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:0), 6:2.



Борна в нынешнем сезоне ранее выиграл челленджер в Парме (Италия). Таким образом, он за один сезон выиграл челленджер и «Мастерс».



Ранее аналогичное достижение покорялось лишь двум игрокам. В 1993 году «Мастерс» и челленджер выиграл Микаэль Пернфорс. А в 1992 году аналогичный результат показал Томас Мустер. Турниры серии «Мастерс» проводятся с 1990 года. То есть за 32 года существования этих турниров такие результаты случались лишь трижды.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Цинциннати составил $ 6,3 млн. В прошлом году его победителем стал немец Александр Зверев, обыгравший в финале Андрея Рублёва (6:2, 6:3).