Источник: Александр Зверев не сыграет на предстоящем US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев не сыграет на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что Александр Зверев не чувствует себя готовым на 100 процентов перед турниром. Сейчас теннисист набирает форму в Монако.

Напомним, Зверев получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40-30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры. После этого Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно.